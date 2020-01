Violento terremoto ai Caraibi tra Cuba e Giamaica, si teme tsunami

Una fortissima scossa di terremoto si è verificata oggi 28 gennaio 2020, esattamente alle 20.10 italiane (14.10 ora locale), nel mar dei Caraibi e precisamente tra le isole Cayman, Cuba e Giamaica.

Secondo i dati ufficiali dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 7.7 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a soli 10 km di profondità.

Epicentro nel mar dei Caraibi a considerevole distanza dalle coste di Cuba e Giamaica: rispettivamente 160 e 120 km dall’epicentro. Più lontane le Cayman con ben 200 km di distacco.

Il terremoto è stato fortemente avvertito in tutte isole circostanti, soprattutto su Giamaica dove la gente si è precipitata per strada. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti.

Aggiornamento ore 21.10 – Confermata la formazione dello tsunami. Si stima un’onda anomala di circa un metro sulle coste di Cuba, Giamaica e Cayman. La terra ha tremato, a causa del terremoto, per circa due minuti.

Rischio tsunami nei Caraibi

A seguito del forte terremoto, con elevata magnitudo e ipocentro mediamente profondo, il Pacific Tsunami Warning Center ha lanciato l’allarme tsunami nel mar dei Caraibi. In particolare si teme l’arrivo di onde pericolose, in grado di creare danni importanti, sulle coste meridionali di Cuba, Giamaica occidentale e alle isole Cayman. Divulgheremo ulteriori aggiornamenti e informazioni più chiare nei prossimi minuti.

A cura di Raffaele Laricchia

