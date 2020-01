Violento terremoto nel mar dei Caraibi: rientra allarme tsunami

E’ stata revocata l’allerta tsunami emessa subito dopo la fortissima scossa magnitudo 7.7 avvenuta nel mar dei Caraibi, a largo di Cuba.

“La minaccia di uno tsunami legato al sisma è passata, non ci sono più rischi”, ha comunicato il Centro di allerta nel Pacifico. La misura riguardava sei Paesi: Cuba, Honduras, Messico, Belize, Isole Cayman e Giamaica.

Secondo le prime ricostruzioni, il terremoto è stato generato da una faglia trascorrente (in cui prevale uno spostamento orizzontale), un caso diverso e meno pericoloso della faglia inversa, in cui una placca scorre sopra l’altra, spingendo l’acqua verso l’alto e determinando un maggior rischio di tsunami.

Il terremoto ha fatto tremare comunque una vastissima area: la scossa è stata distintamente avvertita soprattutto in Giamaica, sulle isole Cayman e nell’area centro-orientale di Cuba. Il sisma è stato avvertito anche a L’Avana, dove diversi edifici sono stati evacuati.

Sempre per quanto riguarda Cuba, secondo i media locali, “è stato rilevato in molte province come Guantanamo, Santiago de Cuba, Holguin, Las Tunas, Cienfuegos, Pinar del Rio e il comune di Isla de la Juventud”. Al momento non si segnala alcun danno. Edifici evacuati anche a Miami La scossa è stata avvertita anche a Miami, in Florida, dove alcuni edifici in centro città sono stati evacuati in maniera precauzionale.



A cura di Francesco Ladisa

