Previsioni meteo: Febbraio pazzo! Dall’anticipo di primavera al gelo?

Vi avevamo già parlato in questo articolo del clamoroso anticipo di primavera atteso nei primi giorni di febbraio e con tutta probabilità l’avvezione d’aria calda di matrice sub-tropicale si realizzerà. Saranno principalmente le 48 ore tra domenica e martedì quelle più miti, quando la colonnina di mercurio potrebbe clamorosamente portarsi oltre i 20°C su diverse località italiane, da nord a sud.

Ma non è tutto! Questo anticipo di primavera potrebbe durare davvero poco, come ovvio che sia considerando che ci troviamo ancora in pieno inverno, e l’aria più calda africana potrebbe essere improvvisamente spazzata via da correnti nettamente più fredde provenienti dal Polo Nord!

Clima primaverile ad inizio settimana!

L’alta pressione sub-tropicale avvierà la sua azione a partire dal nord Italia nella giornata di domenica 2 febbraio dove già porterà temperature tra i 13 e 15°C in pieno giorno. Tra lunedì 3 e martedì 4 le temperature aumenteranno nettamente anche al sud oltre che sulle regioni del nord: le massime si porteranno localmente anche oltre i 20°C su Sardegna, Piemonte, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Marche, Molise, Calabria, Romagna. Il tutto sarà accompagnato da condizioni meteo stabili.

A metà settimana cambia tutto! Crollo termico sull’Italia!

Tra mercoledì 5 e giovedì 6 con buona probabilità l’Italia assisterà ad un repentino cambiamento del tempo. L’assaggio di primavera potrebbe rapidamente salutare l’Italia e lasciar spazio ad un’irruzione fredda di stampo artico che potrebbe far precipitare le temperature addirittura di oltre 20°C in poco più di 24 ore! Il calo termico sarà davvero marcato, considerato che isoterme comprese tra +10 e +15°C a 850 hpa (circa 1500 metri) saranno sostituite da isoterme anche inferiori ai -5°C alla stessa quota. Al suolo le temperature potranno scendere di circa 15°C su molte località da nord a sud. L’ondata di freddo sarebbe poi accompagnata da maltempo e nevicate fino a bassa quota.

L’ondata di freddo in questione necessita di ulteriori conferme: se l’alta pressione sub-tropicale è ormai una certezza lo stesso non possiamo dirlo per la successiva irruzione artica. Nonostante ciò, le possibilità di un suo arrivo sono decisamente alte! Pertanto non lasciamoci trarre in inganno da qualche giorno mite e stabile, dopotutto l’inverno ha ancora molto da dire!

A cura di Raffaele Laricchia

