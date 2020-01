Ultim’ora: Coronavirus, l’Oms dichiara emergenza sanitaria globale

E’ notizia dell’ultim’ora quella della decisione da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità di dichiarare emergenza globale per il coronavirus, il virus che si è diffuso nelle ultime settimane in Cina e sta facendo registrare casi anche in diversi altri stati.

Questa misura prevede che l’Oms formuli “raccomandazioni temporanee. Si tratta di misure non vincolanti ma praticamente e politicamente significative che possono riguardare viaggi, commercio, quarantena, screening, cure. L’Oms può anche stabilire standard di pratiche globali”, spiega l’Organizzazione su Twitter.

“Ora ci sono 98 casi in 18 paesi al di fuori della Cina, tra cui 8 casi di trasmissione da uomo a uomo in quattro Paesi: Germania, Giappone, Vietnam e Stati Uniti d’America. Non sappiamo che tipo di danno questo virus potrebbe fare se si diffondesse in un Paese con un sistema sanitario più debole” rispetto a quello cinese, ha continuato il direttore generale Oms. “Dobbiamo agire ora per aiutare i Paesi a prepararsi a tale possibilità”, ha detto Ghebreyesus invitando gli stati a “condividere dati, le conoscenze e le esperienze con l’Oms e il mondo. L’unico modo per sconfiggere questa epidemia è che tutti i Paesi lavorino insieme in uno spirito di solidarietà e cooperazione. Siamo tutti insieme, e possiamo solo fermarlo insieme”.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il numero di decessi confermati per l’epidemia virale cinese è salito a 170, con 38 morti nella sola giornata di mercoledì nello Hubei. Circa 6.000 i casi di contagio accertati. Numeri destinati ad aggravarsi con il passare dei giorni.

A cura di Francesco Ladisa

