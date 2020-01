Norvegia: spettacolare tornado di neve a Tamokdalen

Un fenomeno rarissimo e allo stesso tempo affascinante si è verificato nella fredda Tamokdalen, piccolo centro abitato norvegese situato a 66 km a sud di Tromso. Stiamo parlando di un incredibile tornado… di neve!

Come potete ammirare nel video, pubblicato sui social da Sylvi Andersen, un turbine di neve si muove sul fianco della montagna tra le distese di neve e alberi. Naturalmente non ci sono danni di alcun tipo, essendo il fenomeno avvenuto in un’area deserta. Oltretutto il tornado nevoso è un fenomeno che solitamente non causa danni data la sua debole intensità, in maniera analoga al diavolo di sabbia.

Tornado di neve nel Troms (Norvegia) L'avete mai visto un tornado di neve (snow devil)? Eccolo qui, in tutto il suo splendore. L'evento è avvenuto in Norvegia martedì scorso, a Tamokdalen (66 km a sud di Tromso). Il vortice si crea, come la controparte sabbiosa del "dust devil" per via di forti turbolenze al suolo che sollevano la neve accumulata. ❄️🌪Fonte: Sylvi Andersen Pubblicato da Centro Meteo Pugliese su Giovedì 30 gennaio 2020

Questo raro fenomeno viene chiamato “diavolo di neve“o “snownado“, proprio come il suo corrispettivo delle aree calde e desertiche (diavolo di sabbia). Esso si forma in presenza di bel tempo, quando si sviluppa una forte differenza di temperatura tra il manto nevoso e l’aria. Il vortice si genera durante improvvisi cambiamenti di velocità e direzione del vento, capaci di imprimere la giusta rotazione al turbine. Una volta generatosi la bassa pressione al suolo, che favorirà la nascita del turbine, la neve sarà sollevata verso l’alto e darà vita al raro tornado di neve.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook