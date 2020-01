Previsioni meteo: prossima settimana shock, crollo delle temperature di quasi 20°C in poche ore

Dopo un gennaio tutto tranne che invernale e assolutamente dominato dall’anticiclone e da temperature spesso superiori alle media (in particolare sul centro-nord Italia), pare proprio che il mese di febbraio partirà come peggio non poteva: ancora una volta con l’alta pressione e addirittura con temperature ben più alte rispetto a quelle attuali (ve ne abbiamo già parlato qui).

In particolare saranno i giorni tra domenica 2 e martedì 4 febbraio quelli nel mirino dell’anomalo anticiclone sub-tropicale, che proprio nel periodo meno consono tenderà di far esplodere la primavera sull’Italia. La cupola anticiclonica sovrasterà tutta Italia e causerà un’impennata della colonnina di mercurio da nord a sud, tanto che in molte località potremo raggiungere anche i 20°C!

Fortunatamente l’avvezione d’aria calda nord africana sarà temporanea e addirittura sarà seguita dalla prima intensa irruzione fredda del 2020, a metà della prossima settimana, grossomodo tra 5 e 7 febbraio. Ma vediamo il tempo nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Anticiclone sub-tropicale e assaggio di primavera da domenica!

L’aria più calda proveniente dal nord Africa invaderà l’Italia a partire da domenica e proseguirà nella sua azione sino a martedì favorendo tempo stabile e clima primaverile su tante regioni. Saranno soprattutto le regioni del nord, del lato adriatico e le due isole maggiori ad assistere al forte aumento delle temperature, mentre sulle regioni tirreniche come Liguria, Toscana e Lazio l’aumento termico sarà più blando grazie alla presenza di nubi basse anche in pieno giorno.

Le temperature massime tra domenica e martedì si porteranno a ridosso dei 20°C, e localmente anche oltre, su Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Massime tra 14 e 18°C su Piemonte, Lombardia, Veneto e Calabria. Clima molto mite anche sui rilievi con temperature, in pieno giorno, superiori ai 10°C.

Insomma una situazione assolutamente anomala nel cuore dell’inverno, con almeno 12-14°C oltre le medie del periodo su gran parte d’Italia.

Dalla primavera all’inverno, crollo termico in poche ore

Le alte temperature che assaporeremo ad inizio settimana non dovranno tranne in inganno. Ricordiamoci che siamo in pieno inverno e le ondate di freddo, seppur quest’anno un chimera, sono sempre dietro l’angolo!

Ed ecco che tra il 5 e 7 febbraio l’Italia verrà investita, ormai con altissima probabilità, da un’ondata di freddo artico che provocherà un repentino calo delle temperature su tutta Italia.

Il calo termico sarà drastico, localmente anche di quasi 20°C in circa 36 ore! Osservando le temperature previste a 1500 metri di altitudine, notiamo come martedì sfioreranno i +13/+15°C mentre mercoledì sera e giovedì mattina rischiano di crollare sino a -4/-8°C.

Il calo termico sarà maggiore sulle regioni adriatiche e al sud, ovvero le aree che faranno i conti con questa irruzione d’aria fredda che avrà anche il compito di riportare un po’ di piogge e anche neve in montagna sino a quote collinari.

Su regioni come Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata le temperature scenderanno di almeno 17-19°C in meno di 48 ore: se martedì registreremo temperature fino a 21-22°C sui settori interni pianeggianti, giovedì potremo registrare temperature di appena 3-5°C.

A cura di Raffaele Laricchia

