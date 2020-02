Alta pressione sub-tropicale in arrivo: caldo in Spagna, Valencia tocca 27°C

L’ultimo mese dell’inverno meteorologico non poteva che cominciare nel peggior modo possibile dopo un gennaio spesso mite e avaro di piogge o nevicate. L’alta pressione sub-tropicale si sta espandendo rapidamente verso il Mediterraneo tanto da sfiorare col suo tepore anche la nostra penisola ed avvolgere a pieno tutta la penisola iberica come solitamente accade in primavera.

La cupola anticiclonica è alimentata da aria più calda proveniente dal nord Africa e precisamente dal Sahara occidentale tra Marocco e Algeria. L’aria calda sta sovrastando tutta la Spagna, dove quest’oggi le temperature sono letteralmente schizzate verso l’alto. In particolare segnaliamo temperature massime superiori ai 20°C su quasi tutti i settori pianeggianti e costieri della Spagna, con picchi di addirittura 27°C a Valencia che detiene il valore più alto della giornata.

Notevoli anche le temperature di Hierro con 26°C, Murcia con 25,8°C, Castellon con 25°C, Alicante con 24°C. Un 2 febbraio mascherato da 2 aprile per la Spagna, e domani toccherà anche all’Italia assaporare temperature superiori ai 20°C!

A cura di Raffaele Laricchia

