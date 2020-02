Grosso bolide attraversa i cieli degli Urali, in Russia – VIDEO

Un grosso e luminoso bolide ha attraverso i cieli dell’Europa nord-orientale e dell’Asia occidentale, esattamente le regioni attraversate dagli Urali.

Il fenomeno è avvenuto nella notte del 30 gennaio 2020, attorno alle 03.13 ora locale. Il grosso meteoroide è riuscito a penetrare in atmosfera per poi esplodere a poco più di 100 km di altezza. Una vera e propria palla di fuoco estremamente luminosa ha sorvolato i cieli del Sverdlovsk, Tyumen, Omsk, Chelyabinsk e Kurgan, regalando uno spettacolo davvero stupefacente.



Il meteoroide non è riuscito a raggiungere il suolo, pertanto non ci sono danni a cose o persone. L’esplosione del corpo roccioso in alta quota non ha sortito effetti al suolo.

A cura di Raffaele Laricchia

