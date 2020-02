Meteo: Candelora mite con nubi e anche nebbie, domani sarà primavera!

L’alta pressione sub-tropicale si sta rapidamente espandendo sull’Italia e nel frattempo sta anche trasportando masse d’aria relativamente calde per il periodo verso le nostre latitudini. Quella che si va delineando è una situazione decisamente anomala, soprattutto tra domani e martedì quando avremo temperature anche di 14°C oltre le medie del periodo su buona parte d’Italia.

La Candelora si sta dunque rivelando stabile pressochè ovunque, sebbene troviamo molte nubi e anche banchi di nebbia fitti al nord, come ovvio che sia con un anticiclone così forte e stabile.

Previsioni per oggi 2 febbraio 2020

Giornata stabile su tutta Italia, eccezion fatta per le regioni tirreniche dove gli elevati tassi d’umidità daranno luogo a nubi basse persistenti per tutta la giornata. Gli addensamenti più compatti li ritroviamo su Liguria, Toscana e Lazio, ma non mancheranno anche su Campania, Calabria e Sicilia settentrionale. Nebbie e nubi basse persistenti in pianura Padana.

Le temperature massime raggiungeranno i 17-18°C sulle regioni adriatiche, mentre laddove sono presenti nebbie e nubi non andranno oltre gli 8-14°C. Domani le temperature aumenteranno ulteriormente su tutta Italia tanto che non escludiamo picchi superiori ai 20°C! Un vero e proprio assaggio di primavera quello in arrivo sullo Stivale.

A cura di Raffaele Laricchia

