Allerta della Protezione Civile: venti di burrasca, mareggiate, crollo termico e neve al centro-sud

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 4 febbraio, venti di burrasca, dai quadranti occidentali, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, in successiva rotazione dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e fino a tempesta sui rilievi. Dal primo mattino di domani si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Trento e Bolzano, con rinforzi fino a burrasca forte sui settori alpini e, per raffiche di fohen, nelle valli e in pianura. Dal mattino di domani, inoltre, attesi venti da forti a burrasca nord-occidentali sui rilievi di Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione dal pomeriggio-sera ai restanti settori delle citate regioni e in successiva rotazione da nord, con raffiche di burrasca forte specie sui settori costieri e sui rilievi. Dal mattino di domani, previsti anche venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, sui rilievi di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione dal pomeriggio-sera ai restanti settori delle citate regioni e in successiva rotazione dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri e fino a tempesta sui crinali appenninici. Si prevedono inoltre forti mareggiate su tutte le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 4 febbraio, allerta gialla per rischio idrogeologico in Molise.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).

Previsioni meteo Martedì 4 Febbraio 2020

Precipitazioni:

– sparse su Valle d’Aosta, settori alpini di Piemonte centro-settentrionale, Lombardia e Veneto, sul Trentino Alto Adige e sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente deboli;

– da isolate a sparse, a partire dal pomeriggio e localmente anche a carattere di breve rovescio, su Marche meridionali, Umbria sud-orientale, Abruzzo, Molise, zone interne della Campania, settori settentrionali di Puglia e Basilicata e sul Lazio nord-orientale, con locali e brevi sconfinamenti sulle restanti zone interne del Lazio, in estensione entro la serata ai restanti settori di Puglia e Basilicata e alla Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: inizialmente al di sopra dei 1500 m, in progressivo calo fino ai 500-700 m, su Valle d’Aosta, Piemonte centro-settentrionale, Lombardia settentrionale, Trentino Alto Adige, Veneto settentrionale e Friuli Venezia Giulia, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti su Piemonte settentrionale e Valle d’Aosta; dal pomeriggio inizialmente al di sopra dei 1600 m, in progressivo calo fino ai 1000-1200 in prima serata e fino ai 600-800 m dalla tarda serata, su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Campania e settori centro-settentrionali di Basilicata e Puglia, con apporti al suolo da deboli a moderati; dalla serata inizialmente al di sopra dei 1600 m, in progressivo calo fino ai 1000-1200 in tarda serata, sui rilievi di Basilicata meridionale e Calabria centro-settentrionale, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo sul Nord-Ovest e su tutti i settori alpini, in sensibile rialzo sui versanti adriatici centro-settentrionali; in generale calo, anche sensibile, nelle minime serali.

Venti: da burrasca a burrasca forte dai quadranti settentrionali su tutto l’arco alpino, con raffiche di Foehn estese a valli e pianure di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta; da burrasca a burrasca forte inizialmente sud-occidentali, in rotazione dapprima da nord-ovest e successivamente da nord, su tutti i settori appenninici, con rinforzi fino a tempesta sul settore tosco-romagnolo, umbro-marchigiano, molisano e meridionale della dorsale e con raffiche di caduta fino a burrasca o burrasca forte, nelle prime ore della giornata, sul versante adriatico romagnolo e marchigiano; di burrasca nord-occidentali sui rilievi della Sicilia, con rinforzi di burrasca forte o tempesta sulle cime più alte; forti inizialmente sud-occidentali, con raffiche da burrasca a burrasca forte, sulle coste toscane a nord dell’Elba, in rotazione da nord-ovest e in estensione ai settori tirrenici della Toscana da metà giornata; forti nord-occidentali dal pomeriggio, in rotazione da nord in serata, sul Lazio, con raffiche da burrasca a burrasca forte sui settori costieri e localmente nelle zone di valle e pianura esposte a settentrione, specie sul settore settentrionale della regione; forti dai quadranti occidentali dal pomeriggio sulle regioni meridionali, tendenti a disporsi da nord-ovest in serata con raffiche di burrasca sui settori tirrenici, sulle coste siciliane e sulla Puglia; da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca forte sui settori settentrionali e sui rilievi dell’isola, fino a tempesta sulle cime più alte; forti dai quadranti settentrionali dal pomeriggio-sera, con raffiche di burrasca, sui settori adriatici centro-settentrionali e sulle Liguria centro-orientale.

Mari: tendenti ad agitati o molto agitati tutti i bacini occidentali; tendenti ad agitati l’Adriatico centro-meridionale e lo Ionio; molto mosso l’Adriatico settentrionale.