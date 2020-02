Caldo anomalo al Nord-Ovest: i venti di foehn portano la temperatura a 25°!

Come vi abbiamo già raccontato in mattinata, intensi venti di foehn stanno soffiando in queste ore sul Nord-Ovest determinando un aumento delle temperature.

La colonnina di mercurio sta raggiungendo e superando i 20° in molte località del Piemonte: i valori più elevati si registrano nelle aree pianeggianti e basso-collinari che si trovano sotto l’offensiva del favonio, il “vento di caduta” che scende dai versanti alpini seccando e riscaldando l’aria.

Una temperatura record di 25,3°C (dato Arpa Piemonte) è stata registrata a Pinerolo, mentre Torino tocca proprio in questi istanti i 24°, un valore termico di assoluta rilevanza per il periodo in cui ci troviamo. Temperature molto miti e superiori ai 20° anche nel cuneese e nelle province settentrionali del Piemonte. Situazione simile anche in Valle d’Aosta, dove si toccano punte di 22-23°.

Tali temperature sono frutto dell’azione combinata dei venti di foehn con la presenza di una massa d’aria di origine sub-tropicale, molto calda per il periodo (valori ad 850 hpa fino a 13-14°C), che si estende dalla Spagna fin sulla nostra penisola.

A cura di Francesco Ladisa

