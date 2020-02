Avviso dell’Aeronautica Militare per venti forti e mareggiate, ecco le zone colpite nelle prossime 48 ore

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi per i forti venti previste nelle prossime ore sull’Italia, in particolar modo al centro-sud.

Avviso di fenomeni intensi emesso alle ore 12.00 UTC del 4 Febbraio 2020

PERSISTONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE RELATIVE COSTE ESPOSTE:

– PER LE PROSSIME 48 ORE SU ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA;

– PER LE PROSSIME 36 ORE SU VALLE D’AOSTA, SETTORE ALPINO DI PIEMONTE, LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E SULLA SARDEGNA;

– PER LE PROSSIME 12 ORE SU EMILIA-ROMAGNA, LIGURIA, MARCHE, UMBRIA, TOSCANA E LAZIO.

PERSISTE PER LE PROSSIME 30/36 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MAR E CANALE DI SARDEGNA, STRETTO DI SICILIA, IN ESTENSIONE DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO 2020 AD ADRIATICO CENTROMERIDIONALE E IONIO.

A cura di Francesco Ladisa

