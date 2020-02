Luca Parmitano rientrerà sulla terra il 6 Febbraio

Ancora poche ore e l’astronauta italiano Luca Parmitano farà ritorno sulla Terra, dopo 210 giorni trascorsi nello spazio.

E’ previsto per il 6 febbraio infatti il rientro dell’astronauta dell’Esa e attuale comandante della Stazione spaziale internazionale, a bordo della Soyuz MS-13, insieme al cosmonauta russo Alexander Skvortsov e all’astronauta Christina Koch. L’atterraggio è previsto esattamente alle 10.14 (ora italiane), in Kazakistan.

Parmitano è partito alla volta della ISS il 20 luglio 2019 insieme a Skvortsov e all’astronauta della NASA Andrew Morgan. Durante la missione “Beyond” – durata quasi sette mesi – Parmitano ha assunto il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale – primo italiano e terzo europeo a ricoprire questo incarico – e ha condotto complesse attività extraveicolari, da ultimo la serie di passeggiate per riparare l’unità di ricerca di particelle cosmiche, AMS-02.

Dopo l’atterraggio in Kazakistan Parmitano volerà direttamente in Germania, con arrivo previsto intorno alle 22 ora italiana all’aeroporto militare di Colonia dove rilascerà una dichiarazione. Quindi proseguirà per il Centro Addestramento Astronauti dell’ESA dove l’8 febbraio è in programma una conferenza stampa.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook