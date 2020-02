Meteo Puglia: 20°C a Bari, stasera temporali e domani sarà pieno inverno!

L’assaggio di primavera giunto sulla Puglia, per quanto a molti gradito, ha i minuti contati. Parliamo pur sempre di una situazione assolutamente anomala per il periodo: l’anticiclone africano è riuscito a farsi largo sin verso il Mediterraneo portando con se temperature tipiche di aprile e decisamente poco consone con l’inizio di febbraio.

La colonnina di mercurio si è portata, tra domenica e oggi, sin verso i 20°C in Puglia e localmente anche sui 21-22°C nell’entroterra barese. Il vento di libeccio, secco e caldo, ha contribuito nell’innalzare così in alto i valori termici.

Proprio il vento di libeccio sta mantenendo alte le temperature anche oggi pomeriggio, ormai ad un passo dall’arrivo del freddo di origine artica.

Il fronte di aria fredda, carico di temporali, grandinate e venti forti, sta interessando il centro Italia e si muove rapidamente verso la Puglia. Pensate che al momento su Bari sono ancora registrati ben +20°C, ma già stasera avremo il primo sostanzioso calo grazie all’arrivo dei suddetti temporali.

Domani irruzione artica sulla Puglia!

Dalla primavera all’inverno in men che non si dica. Il tepore che ancora avvolge la Puglia sarà letteralmente spazzato via da stasera e soprattutto domani dall’aria fredda di origine artica.

Stasera piogge e temporali coinvolgeranno la Puglia a cominciare dal Gargano, per poi estendersi al barlettano, al barese e per finire al Salento.

Domani sarà la volta dell’ondata di freddo vera e propria:

– le temperature crolleranno sin verso i 7-8°C sulle coste e sui 2-4°C nelle zone interni.

– i piovaschi, sparsi e intermittenti, interesseranno diverse aree pugliesi.

– la neve tornerà ad imbiancare rilievi e colline oltre i 500-600 metri di altitudine (localmente fin sui 400 metri).

– i venti saranno tempestosi di tramontana, con raffiche oltre 80 km/h che renderanno i mari burrascosi.

Giovedì le ultime note instabili tra notte e primo mattino, dopodichè spazio al Sole e alle residue forti raffiche di maestrale. Il clima si presenterà nettamente freddo.

A cura di Raffaele Laricchia

