Previsioni meteo: venti gelidi fino a 100 km/h in arrivo al centro-sud!

Vi abbiamo parlato poc’anzi dell’irruzione di aria fredda di origine artica ormai in dirittura d’arrivo sulla nostra penisola.

L’obiettivo principale di questa perturbazione sarà il centro-sud, dove si attende un calo termico marcato, anche nell’ordine dei 10-15 gradi, insieme ad un rinforzo importante della ventilazione.

Questa massa d’aria fredda sarà accompagnata (e seguita) infatti da venti molti intensi dai quadranti settentrionali, che investiranno soprattutto il centro-sud. Un fattore che accentuerà sensibilmente la percezione del freddo.

Venti fino a 100 km/h domani

Le aree più colpite dalle raffiche di vento saranno quelle centro-meridionali, dove fra la serata odierna e la giornata di domani la ventilazione si intensificherà disponendosi prevalentemente dai quadranti nord-occidentali.

Il vento toccherà diffusamente i 50-60 km/h ma supererà ampiamente questa soglia su molti settori. Raffiche fino a 80-90 km/h sono previste in particolare lungo le regioni adriatiche (Abruzzo, Molise, Puglia), su Basilicata, Calabria, Lazio e gran parte dei settori appenninici.

Il “momento clou” sarà fra la tarda mattinata di domani e la notte di Giovedì. In questa fase si potranno registrare anche picchi di vento sui 100/120 km/h sul medio-basso versante adriatico (specie sulla Puglia) e sulle aree ioniche e interne del Sud Italia. Si raccomanda quindi molta prudenza in quanto venti così intensi sono in grado di arrecare danni sul territorio, oltre che naturalmente mareggiate imponenti sulle coste esposte.

Il vento rimarrà intenso nella giornata di Giovedì, attenuandosi progressivamente soprattutto fra la seconda parte del giorno e la giornata di Venerdì.



A cura di Francesco Ladisa

