Terremoti in Turchia: forte scossa avvertita a Smirne

Continua a tremare la Turchia sia sui settori orientali che quelli occidentali dopo la fortissima scossa di circa 10 giorni fa. Il nuovo movimento tellurico è avvenuto oggi 4 febbraio 2020, precisamente alle 18.55 italiane, sui settori occidentali della Turchia quasi a ridosso del mar Egeo.

Secondo i dati del centro sismico del Mediterraneo (EMSC) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 5.0 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato localizzato a circa 7 km di profondità. Epicentro sulla città di Akhisar, dove la terra ha tremato per oltre 20-30 secondi in maniera intensa. Dalla cittadina turca non giungono notizie di feriti o danni.

Il sisma è stato fortemente avvertito in un raggio di oltre 50 km e in maniera più lieve anche oltre 100 km: paura nella città di Smirne, sulla costa egea, distante circa 80 km. Paura anche a Balikesir e nella città di Bursa distante quasi 150 km.

Alle 17.47 era stata registrata un’altra scossa intensa, di magnitudo 4.5 sulla scala richter nella stessa area.



A cura di Raffaele Laricchia

