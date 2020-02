Vento forte in Abruzzo: grosso pino su auto, un automobilista rimane ferito

Forti raffiche di vento dai quadranti sud-occidentali, che precedono l’arrivo del fronte freddo, stanno creando disagi e anche danni in queste ore al Centro Italia.

Criticità si segnalano soprattutto in Abruzzo, dove sono scattati anche dei divieti per mezzi pesanti sulla autostrada A24. In mattinata diversi alberi sono stati abbattuti, alcuni arrecando danni ad auto sottostanti. A Scafa, in provincia di Pescara, un enorme pino è caduto su tre autovetture, due delle quali erano parcheggiate e una stava transitando proprio in quel momento: l’automobilista che era alla guida è rimasto leggermente ferito.

Sul posto sono arrivati agenti della Polizia Municipale, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

