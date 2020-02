Vento forte in Toscana: crolla pianta su auto nel pistoiese, coinvolta una donna

Nella giornata odierna sono stati numerosi gli incidenti provocati dal vento, in particolar modo al Centro Italia. Dopo l’automobilista ferito nel pescarese, una donna è rimasta coinvolta nel pomeriggio dal crollo di una pianta sulla propria auto, nella provincia di Pistoia.

La conducente stava procedendo in direzione Pescia, quando all’improvviso è avvenuto lo schianto della pianta sul cofano dell’autovettura. La donna, 31 anni, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia per un controllo, ma per lei non dovrebbe esserci nessuna grave conseguenza.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico dai vigili del fuoco.

A cura di Francesco Ladisa

