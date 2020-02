Vento forte: prime raffiche intense al Centro, divieti su A24 in Abruzzo

L’irruzione di aria artica in arrivo nelle prossime ore sull’Italia determinerà (come vi abbiamo spiegato in altri articoli) un forte rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali.

Raffiche molto intense, attorno anche ai 100 km/h, colpiranno in particolar modo le regioni centro-meridionali.

Il vento si sta rinforzando già in queste ore sulle regioni centrali, con le prime raffiche (dai quadranti sud-occidentali) che stanno creando disagi e qualche danno.

Vento forte: divieti su A24 in Abruzzo

Strada dei Parchi informa che a causa del vento forte l’autostrada A24 è chiusa a telonati, furgonati e caravan nel tratto tra Assergi e Teramo. Il vento forte interessa tutto il tratto fra Tornimparte (L’Aquila) e Teramo. Anche sull’autostrada A25 vento forte tra Cocullo (L’Aquila) e Pescara, fino al bivio per l’A14 Bologna-Taranto.

A cura di Francesco Ladisa

