Albero crolla a Roma: uomo ferito e decine di uccelli morti

L’irruzione di aria artica sopraggiunta sull’Italia ha portato come da previsione venti molto forti su molte regioni italiane.

Nella serata di ieri il vento forte ha causato diversi danni nel Lazio e nella provincia di Roma. Alberi caduti o spezzati, segnaletica divelta, caduta di calcinacci e via dicendo.

Nella capitale si sono vissuti attimi di terrore quando un grosso albero è crollato in viale del Policlinico, nei pressi dell’ospedale Umberto I. Un passante è rimasto ferito ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso: l’uomo non risulterebbe comunque in pericolo di vita.

La caduta del grosso albero ha causato però la morte di decine e decine di uccelli. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia Locale Gruppo II Sapienza per messa in sicurezza della strada con chiusura da viale dell’Università a piazza Girolamo Fabrizio. Chiusura resa necessaria proprio dall’impressionante distesa di uccelli morti. La Polizia locale ha poi provveduto ad allertare le autorità competenti sia per la rimozione delle carcasse sia per il soccorso agli uccelli ancora vivi ma feriti.

L’albero ha provocato danni anche a due auto parcheggiate nella zona sottostante. Sono centinaia sono nella serata di ieri gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale per messa in sicurezza strade e per rilievo di incidenti e danni causati dalle forti raffiche di vento in varie zone della Capitale.

Fonte immagine: www.iltempo.it

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook