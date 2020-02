Forti nevicate in Sicilia fino in collina, neve anche a Ragusa

Aria fredda e particolarmente turbolenta sta sferzando il sud in questa breve parentesi invernale (sembra strano dirlo ma è così). L’irruzione artica sta causando parecchi disagi e danni soprattutto a causa dei venti tempestosi di tramontana, i quali stanno raggiungendo i 100 km/h su Puglia e Sicilia. Notevoli i disagi sul litorale barese.

L’aria fredda, in contrasto coi nostri mari, sta innescando acquazzoni, temporali e anche nevicate sui rilievi sino a quote collinari. Notevoli nevicate stanno interessando anche la Sicilia sin verso i 500-600 metri di altitudine sui settori centrali e orientali dell’isola. La quota neve così bassa, nonostante l’assenza di temperature idonee alle medio-alte quote, è dovuta principalmente all’intensità dei fenomeni capace di riversare verso il basso l’aria fredda situata in alta troposfera.

Neve a Nicolosi (CT):

Copiosa nevicata a Nicolosi #Cms | Uno dei video più suggestivi che ci è giunto in esclusiva da Nicolosi (CT), dove la #NEVE è caduta copiosa.Video di Claudia Giarruso.www.centrometeosicilia.it Pubblicato da CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV su Mercoledì 5 febbraio 2020

Forti nevicate stanno interessando le Madonie, i Peloritani, i Nebrodi, l’Etna settentrionale e occidentale e anche i monti Iblei. Una nevicata è riuscita a depositare un lieve velo bianco sulla città di Ragusa nel tardo pomeriggio.

Neve intensa con diversi centimetri di accumulo nei centri abitati di Nicolosi e Floresta, situate oltre i 700 metri di quota.

Nel video la nevicata a Ragusa:

#Cms | Video di un'oretta fa che documenta una vera e propria #bufera di #Neve in atto a #Ragusa.Video di Gabriella Firrincieli. Pubblicato da CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV su Mercoledì 5 febbraio 2020

A cura di Raffaele Laricchia

