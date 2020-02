Nevicate in Appennino, fiocchi e neve tonda fino a bassa quota

Un’ondata di freddo sta sferzando l’Italia ed in particolare il centro-sud nella giornata di oggi, dopo una lunghissima e anomala fase stabile e fin troppo mite. Le temperature sono crollate ovunque di almeno 10-15°C e finalmente è tornata la neve sull’Appennino centro-meridionale. Dopo un gennaio davvero avaro di neve e totalmente da dimenticare, il mese di febbraio sembra cominciare col piede giusto per le nostre montagne.

Nulla di rilevante, sia chiaro, però quantomeno è tornato un po’ di bianco oltre i 700-800 metri tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania. Le nevicate più abbondanti sono giunte ieri sera e nella notte grazie al transito del “fronte freddo”, ovvero quello che ha determinato l’improvviso e drastico calo delle temperature. Pensate che sull’Appennino le temperature sono passate da +12/+14°C a -3/-5°C in poche ore!

Imbiancate gran parte delle località dell’Abruzzo centro-meridionale, come si evince dalle immagini di Scanno e Campo di Giove. Nevica anche a Capracotta dove si registrano alcuni centimetri di neve fresca.

Fiocchi anche a Potenza e accumuli interessanti oltre i 1000 metri tra Campania e Basilicata.

Fiocchi fino in collina e anche neve tonda in pianura!

L’aria molto fredda in alta quota e la particolare secchezza dell’aria favoriranno la comparsa di fiocchi di neve fino in collina su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata (oltre 400-500 metri). Difficile parlare di accumuli a causa dell’irregolarità delle precipitazioni: questi saranno più probabili oltre 700-800 metri di altitudine.

Su coste e pianure si alterneranno piovaschi sparsi e soprattutto fenomeni come la gragnola e la neve tonda (la tipica neve a pallini).

Il maltempo proseguirà sino alla notte e ne gioveranno soprattutto gli Appennini: gli accumuli finali potrebbero superare anche i 25-30 cm oltre i 1000 metri di altitudine. Neve attesa anche sulla Sila, sulle Madonie e Peloritani oltre 700 metri.

Video splendido da Faeto (FG):

Puglia / Monti Dauni 🇮🇹In Diretta da FAETO ( FG ) ❄️ Pubblicato da Ennio Mascia Photos su Martedì 4 febbraio 2020

A cura di Raffaele Laricchia

