Previsioni meteo: dopo questa ondata di freddo tornano alta pressione e sole

Stiamo vivendo in queste ore una fase prettamente invernale sull’Italia grazie all’arrivo di una massa d’aria particolarmente fredda di origine artica, responsabile di un brusco abbassamento delle temperature, insieme a forti venti e instabilità atmosferica sulle regioni centro-meridionali.

Questo scenario evolverà comunque in maniera rapida: già nella giornata di domani, Giovedì, la perturbazione artica avrà abbandonato la nostra penisola, portando in eredità soltanto un clima rigido e ancora abbastanza ventoso al centro-sud (soprattutto sul Meridione).

L’alta pressione tornerà a rinforzarsi sul bacino del Mediterraneo e per tutto il fine settimana sarà nuovamente protagonista indiscussa della scena meteorologica. Fra Venerdì e Domenica avremo dunque tanto sole, assenza di precipitazioni e ventilazione debole o al più moderata. Le temperature saranno in lieve ripresa, ma farà freddo durante le ore notturne e al primo mattino: l’anticiclone infatti, grazie ai cieli sereni, determinerà una inversione termica abbastanza marcata. Saranno possibili infatti gelate soprattutto al Nord fino in pianura e al Centro-Sud nelle aree interne e appenniniche, con la colonnina di mercurio che scenderà a ridosso o al di sotto dello zero.

L’aumento termico sarà relativo soprattutto ai valori massimi al centro-sud, che torneranno a toccare i 12/14 gradi.

Un ulteriore aumento delle temperature, anche nei valori minimi, potrebbe poi verificarsi all’inizio della settimana prossima, per l’arrivo di correnti più miti da Ovest che potrebbero portare ancora condizioni di generale stabilità sulla nostra penisola.

Torneremo su questa previsione più nel dettaglio con nuovi aggiornamenti. Rimanete sintonizzati su Inmeteo.net!

A cura di Francesco Ladisa

