Tempesta di vento a Bari: bloccati al largo navi cargo e traghetti con oltre 700 persone a bordo

Situazione delicata a Bari dove il forte vento di maestrale, con raffiche fino a 70-80 km/h, sta creando diversi disagi.

Da questa mattina sono rimasti bloccati al largo tre traghetti con un totale di 524 passeggeri e oltre duecento persone di equipaggio, e due navi cargo, a cause delle avverse condizioni del mare. Le tre navi passeggeri sono la AF Francesca della Adria Ferries e la Righel II della Ventouris Ferries provenienti da Durazzo (Albania) e la Superfast dalla Grecia. Hanno posto la prua a Nord cercando protezione in attesa che il vento scenda almeno a 30 nodi e possa consentire l’attracco in porto.

A Bari sono circa una cinquantina gli episodi per i quali è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco tra danni a verande, cartelli stradali e alberi abbattuti. Il vento forte sta interessando tutta la provincia e l’intera regione pugliese: la situazione meteo è destinata a migliorare fra domani e Venerdì.

A cura di Francesco Ladisa

