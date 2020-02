Vento forte a Bari: precipita ringhiera dal 4° piano di un palazzo

Forti venti di maestrale con raffiche già attorno ai 70-80 km/h stanno colpendo come ampiamente previsto la Puglia, una delle regioni più esposte al flusso freddo e instabile di origine artica che sta affluendo sulle regioni centro-meridionali in queste ore.

Il vento forte sta causando i primi danni: a Bari poco fa una ringhiera si è staccata ed è precipitata violentemente al suolo dal quarto piano di un edificio. L’incidente si è verificato in via Dalmazia, nelle vicinanze del Lungomare di Bari.

Per fortuna in quel momento non transitava nessuno. I residenti hanno allertato i vigili del fuoco che stanno intervenendo per mettere in sicurezza il tratto di strada.

Le raffiche di vento si intensificheranno ulteriormente fra tarda mattinata e ore pomeridiane, quando potranno raggiungere anche valori di punta attorno ai 100 km/h.

A cura di Francesco Ladisa

