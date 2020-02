Mareggiate estreme in Puglia: crolla struttura di Porto Giardino a Monopoli

Continua a creare disagi e danni anche ingenti la mareggiata che da ieri si sta abbattendo sul litorale barese. Le onde, alte fino a 5-6 metri, hanno causato danni da Bari sino a Monopoli.

Una notizia dell’ultimo minuto ci informa di un disastro avvenuto nella località di Capitolo (Monopoli): la mareggiata estreme avrebbe causato il cedimento della scogliera su cui giaceva una struttura a servizio della famosa spiaggia di Porto Giardino.

Buona parte dell’edificio è crollata. Al momento non risultano feriti o vittime: pare non ci fosse nessuno all’interno della struttura. I danni sono ingenti stando ai primi accertamenti della Capitaneria di Porto. Sul posto la Polizia di Stato del locale Commissariato, la Polizia Locale ed il personale dell’ufficio tecnico comunale per i rilievi.

A cura di Raffaele Laricchia

