Messico: frana un intero tratto di spiaggia a Marinero

Paura sulla spiaggia di Marinero, a Puerto Escondido, nello stato messicano di Oaxaca: un intero tratto di spiaggia è franato in pochi minuti nell’oceano tra lo stupore dei bagnanti.

Un vasto tratto di spiaggia è stato letteralmente inghiottito sotto gli occhi di bagnanti e turisti, senza fortunatamente coinvolgere nessuno. Secondo gli esperti il fenomeno è legato all’alta marea che in quest’area ha un’incisività notevole rispetto ad altre zone.

Ad affermarlo è Cutberto Ruiz Jarquín, capo della Dipartimento di Monitoraggio e Allerta preventiva: “Di solito l’alta marea si verifica ogni sei ore senza alcun danno per la costa, tuttavia a volte ci sono eventi particolari, come quello osservato sulla linea costiera di Oaxaca, durante i quali l’acqua raggiunge livelli straordinariamente alti“.

Il fenomeno non deve provocare allarme ma anzi deve far riflettere su come sia necessario prendere le dovute precauzioni contro i rischi che arrivano dagli oceani e la costruzione di strutture a ridosso dei litorali.

A cura di Raffaele Laricchia

