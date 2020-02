Terremoto in tempo reale INGV: scosse di oggi 6 Febbraio 2020 (ultimi terremoti, orario)

Terremoto in tempo reale, INGV/ Nella notte due lievi scosse in Umbria, tra ternano e perugino, ed un lieve episodio a largo del crotonese. Altrove nulla da segnalare al momento.

Di seguito troverete l’elenco con tutte le scosse registrate in Italia oggi 6 febbraio 2020 con magnitudo superiore al 2.0 della scala richter (secondo lo schema “orario, epicentro e magnitudo“). In caso di eventi rilevanti o ben avvertiti ci saranno focus cliccabili con maggiori informazioni. Non saranno inserite le scosse strumentali, con magnitudo inferiore al 2.0 della scala richter, a meno di eventi estremamente superficiali e quindi avvertiti dalla popolazione.

TERREMOTO – ORARIO , COMUNE DELL’EPICENTRO E MAGNITUDO

– 02.04 (UMBRIA — NORCIA, PG) – M2.1

– 04.11 (UMBRIA — MONTECCHIO, TR) – M2.4

04.53 (CALABRIA — CIRO’ MARINA, KR) – M2.0

ultimo aggiornamento ore 09.10

A cura di Raffaele Laricchia

