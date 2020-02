Calabria: scossa di terremoto moderata su Cirò Marina (Crotone), sequenza in atto

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita oggi 7 febbraio 2020, alle 04.37, sul litorale ionico della Calabria centrale, nel crotonese.

Stando ai dati ufficiali dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.1 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 19 km di profondità.

Epicentro individuato precisamente nel mar Ionio, appena a largo di Cirò Marina, nel crotonese (circa 600 metri dalla spiaggia della cittadina calabrese). Il sisma è stato ben avvertito sul litorale calabrese centrale, non solo su Cirò Marina ma anche in altri centri abitati come Crucoli, Strongoli, Rocca di Neto e Crotone. Diverse le segnalazioni giunte in redazione dalla città calabrese.

Ricordiamo che è in atto una sequenza sismica su Cirò Marina: quello delle 04.37 è stato l’episodio con magnitudo più alta sino ad ora, ma dai dati dei sismografi emergono altre lievi scosse registrate in zona. In particolare negli ultimi due giorni sono state registrate altre quattro scosse, tutte con magnitudo lieve, tra 2.0 e 2.2. Consulta la nostra tabella di monitoraggio al SEGUENTE LINK con tutte le scosse delle ultime ore.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Cirò Marina KR 2 14902 14902 Cirò KR 8 2936 17838 Melissa KR 14 3549 21387 Crucoli KR 14 3115 24502 Strongoli KR 15 6571 31073 Carfizzi KR 17 661 31734 San Nicola dell’Alto KR 18 856 32590 Terravecchia CS 20 823 33413

A cura di Raffaele Laricchia

