Epidemia Coronavirus: sale a 61 il numero di contagi nella nave in quarantena a largo del Giappone

Arrivano notizie non positive dalla Diamond Princess, la nave da crociera in quarantena al largo del Giappone, nella baia di Yokohama. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti, sulla nave, che ospita circa 3700 persone a bordo, il numero dei contagiati da Coronavirus è salito a 61. In totale, sono 273 le persone controllate. Il bilancio potrebbe perciò aggravarsi.

Il ministero della Sanità di Tokyo ha reso nota una lista ufficiale delle nazionalità dei nuovi contagiati: dall’elenco si evince che ci sono ventuno giapponesi, otto americani, cinque australiani, cinque canadesi, un argentino ed un britannico.

A bordo della neve ci sono anche 35 italiani (25 appartengono all’equipaggio), ma nessuno di loro per il momento mostra i sintomi della malattia. L’Unità di Crisi della Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Tokyo, in stretto raccordo con le autorità locali, seguono il caso con la massima attenzione e sono in contatto con i nostri connazionali per prestare ogni possibile assistenza. Il Giappone aveva messo tre giorni fa la nave in quarantena perché alcune persone avevano sviluppato i sintomi del virus dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso.

Intanto cresce il bilancio generale dell’epidemia: con altri 73 decessi e 3.143 nuovi casi, è salito a 636 morti e 31.161 contagi confermati il bilancio della diffusione del coronavirus in Cina, secondo quanto reso noto dalla Commissione sanitaria nazionale cinese nel suo bollettino quotidiano. La maggior parte delle persone che hanno perso la vita ieri erano di Hubei, l’epicentro dell’epidemia.

A cura di Francesco Ladisa

