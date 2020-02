Meteo: si apre un fine settimana stabile, residuo maestrale oggi!

L’alta pressione incombe nuovamente sull’Italia ed è pronta ad aprire una nuova fase stabile e avara di piogge o nevicate soprattutto per i nostri rilievi. Dopo la sferzata artica dei giorni scorsi la situazione sta rapidamente tornando alla normalità come si evince dalle immagini del satellite che mostrano un’Italia sgombra quasi totalmente da nubi.

Tuttavia i cieli ben presto saranno invasi da nubi basse, foschie e nebbie principalmente sui settori tirrenici e al nord, come spesso accade durante i periodi di alta pressione. Questa situazione sarà più evidente nel week-end come vi abbiamo parlato in questo articolo.

Previsioni meteo per oggi 7 febbraio 2020

La giornata odierna sarà stabile praticamente su tutta Italia. Nessun rischio di piogge e tanto Sole da nord a sud. Tra le poche segnalazioni da fare troviamo la presenza del maestrale al sud, con raffiche sui 20-25 km/h (specie Puglia, Basilicata e Calabria).

Le temperature aumenteranno lievemente nelle massime, spingendosi sin verso i 12-13°C al sud. Farà molto freddo invece dopo il tramonto grazie al progressivo indebolimento del vento e all’inversione termica sempre più accentuata: in pianura Padana la colonnina di mercurio potrà scendere sotto lo zero agevolmente mentre al centro-sud avremo qualche grado in più ma sempre su valori abbastanza rigidi (0-5°C).

A cura di Raffaele Laricchia

