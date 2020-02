Tempesta artica Ciara sull’Europa, da domani forti raffiche anche in Italia

L’ennesimo rinforzo del vortice polare, probabilmente il più marcato dell’intera stagione invernale, è il responsabile delle tempeste extra-tropicali che stanno sferzando il nord Atlantico e l’Europa settentrionale. Ricordiamo che il vortice polare è la grande bassa pressione situata sul Polo Nord, capace di regolare le sorti dell’inverno in tutto l’emisfero boreale.

In concomitanza di un vortice polare forte e resistente possono svilupparsi grosse tempeste con venti impetuosi sull’Europa centro-settentrionale, mentre l’Italia si ritrova sotto correnti più miti e clima decisamente poco invernale.

Tra ieri e oggi si è formata una potente tempesta, denominata Ciara, sull’Atlantico settentrionale: in poche ore è riuscita a raggiungere la Gran Bretagna partendo dal Canada, con tutti i disagi e danni del caso a causa dei venti superiori ai 140 km/h. La furia dei venti si è manifestata anche a 10.000 metri di altitudine dove ne hanno approfittato gli aerei di linea per percorrere lunghe distanze in tempi molto più brevi.

Venti forti in arrivo anche in Italia

La tempesta Ciara avrà effetti, seppur molto inferiori, anche sull’Italia tra lunedì 10 e martedì 11. La presenza ravvicinata tra l’alta pressione in Italia e la tempesta su Gran Bretagna, Francia e Germania, sarà alla base di un sensibile rinforzo del vento anche sul nostro Paese. Sarà proprio la differenza di pressione a generare intense raffiche di vento su gran parte d’Italia.

Sarà il libeccio a sferzare principalmente le regioni tirreniche, le aree appenniniche e l’arco alpino: ci aspettiamo raffiche di vento localmente superiori ai 120 km/h sui crinali alpini e nelle vallate interne; situazione simile anche sull’Appennino centro-settentrionale. Non escludiamo locali picchi di vento superiori ai 130 km/h (sulle Alpi).

Venti di libeccio tra i 30 e i 60 km/h su Liguria, Toscana, Lazio, Marche, Romagna, Sardegna orientale, Molise, Abruzzo. Venti più deboli al sud e in pianura Padana.

I cieli si manterranno spesso sereni ad eccezione di Liguria, Toscana e Lazio dove avremo nubi basse e isolatissime pioviggini. Nubi basse e nebbie possibili in pianura Padana tra Lombardia, Emilia e Veneto. Nevicate sono attese sulle Alpi specie sui settori di confine.

A cura di Raffaele Laricchia

