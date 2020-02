Tempesta Ciara sferza l’Europa: chiusa Tour Eiffel a Parigi

Il ciclone Ciara sta mettendo a dura prova il Nord-Europa in questo week end, come vi abbiamo illustrato in precedenti articoli.

Nelle ultime ore venti impetuosi hanno raggiunto anche la Francia settentrionale. A causa del maltempo, in via precauzionale, è stata decisa la chiusura della Tour Eiffel, a Parigi. “A causa dei forti venti e come misura di sicurezza, la Tour Eiffel è momentaneamente chiusa”, si legge sul profilo Twitter della società che gestisce il monumento simbolo di Parigi.

In Francia 42 dipartimenti sono stati posti in stato di allerta arancione e la popolazione è stata invitata ad evitare le zone boschive, le coste e le uscite in mare. Previste precipitazioni anche abbondanti sul settore nord-orientale della Francia. Il vento permarrà intenso anche nella giornata di domani, risultando però meno violento rispetto a queste ore.

Immagine in alto di repertorio

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook