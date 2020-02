Meteo: tante nubi e venti in rinforzo, Italia lambita dal ciclone Ciara

Il possente ciclone extra-tropicale Ciara, giunto ieri sull’Europa settentrionale con venti tempestosi e purtroppo dannosi, si sta dirigendo sulla Scandinavia e l’Europa orientale riuscendo a lambire anche la nostra penisola. La tempesta è di dimensioni importanti e riesce ad abbracciare, con le sue nubi a spirale, gran parte del Vecchio Continente, ovviamente con effetti differenti da zona a zona.

L’Italia fortunatamente si trova sul bordo più meridionale della tempesta e pertanto possiamo riscontrare solo due tipi di fenomeni: l’aumento della nuvolosità ed il rinforzo del vento.

Le prime raffiche stanno iniziando ad interessare le Alpi occidentali, l’Appennino, le Marche e la Romagna: si registrano da picchi di 70-80 km/h del vento di libeccio, ma la situazione peggiorerà ulteriormente.

Tante le nubi che avvolgono lo stivale, specie al nord e sul lato tirrenico, ma le piogge sono pressochè assenti.

Previsioni per oggi 10 febbraio 2020

La giornata sarà molto nuvolosa al nord e sulle regioni tirreniche. Non escludiamo nebbie fitte in pianura Padana anche in pieno giorno tra Lombardia, Emilia e Veneto. Cieli poco nuvolosi o velati su Puglia, Calabria, Molise, Abruzzo, Sicilia. Isolate piogge potranno bagnare l’Appennino centro-settentrionale tra Liguria, Toscana e Abruzzo.

Le nevicate saranno possibili solo sulle Alpi oltre i 1000 metri e sulle aree di confine.

Vento di libeccio in graduale rinforzo su Alpi, Appennino centro-settentrionale, Romagna, Marche, Toscana, Liguria, Lazio. Possibili raffiche, specie sui crinali e vallate interne, superiori ai 120 km/h.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook