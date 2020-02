Tempesta Ciara: in Francia 130 mila abitazioni senza luce per il maltempo

La tempesta Ciara che si è abbattuta prima sul Nord-Europa e poi su Francia, Germania, ha lasciato senza luce 130mila abitazioni francesi nella giornata di ieri. Le regioni colpite dai blackout sono la Bretagna, la Normandia, l’Hauts-de-France, il Grand Est, l’Ile de France e il Centro.

A causa dei venti molto forti provocati da questo profondo ciclone depressionario che ha sferzato il centro-nord Europa, è stata operata anche la chiusura della Tour Eiffel.

Molti i disagi anche in Germania, dove le autorità hanno sospeso la circolazione dei treni a lunga percorrenza in diversi Stati occidentali. Nella mattinata di oggi due persone sono state ferite per la caduta di alberi a Saarbrücken, nel sud del Paese.

A cura di Francesco Ladisa

