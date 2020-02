Tempesta Ciara: venti fortissimi nel Regno Unito, aereo “rimbalza” sulla pista e fallisce atterraggio [VIDEO]

La tempesta Ciara che si è abbattuta in questi ultimi giorni sul Regno Unito (e non solo) ha messo a dura prova i trasporti e soprattutto la circolazione aerea.

Attimi di paura si sono vissuti ieri per i passeggeri a bordo di un volo della British Airways, partito da Abuja, in Nigeria e diretto a Londra, in Gran Bretagna. L’aereo, a causa dei venti fortissimi ha fallito un primo atterraggio all’aeroporto di Heathrow: il velivolo è “rimbalzato” sulla pista, senza riuscire a completare correttamente l’atterraggio.

Leggi anche:

Tempesta Sabine: albero si spezza e cade, tragedia sfiorata per questione di attimi [VIDEO]

Tempesta Ciara: in Francia 130 mila abitazioni senza luce per il maltempo

Ciclone Ciara sul Nord-Europa: venti fortissimi e danni ingenti, migliaia di alberi caduti in Regno Unito

Venti estremi in Atlantico, Boeing 747 New York-Londra da record, raggiunge 1125 km/h

Il pilota è stato costretto a riprendere quota e – come riferiscono i media locali – al secondo tentativo è riuscito ad atterrare. Nessun problema per passeggeri e personale a bordo.



A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook