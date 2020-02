Tempesta Sabine: albero si spezza e cade, tragedia sfiorata per questione di attimi [VIDEO]

La tempesta Ciara continua a sferzare l’Europa centro-settentrionale. Dopo aver colpito Irlanda e Regno Unito, fra ieri e oggi il profondo ciclone si è progressivamente spostato verso est portando venti tempestosi anche su Francia, Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Polonia.

In queste ore si contano molti danni e anche feriti in Germania, dove la tempesta ribattezzata Sabine sta abbattendo tantissimi alberi e danneggiando strutture, reti elettriche, cartelloni pubblicitari.

In questo filmato, che arriva dalla Germania, vediamo un grosso albero che si spezza e cade violentemente a terra, non colpendo per pochissimo un ragazzo su una bicicletta, rimasto fortunatamente illeso.

Just got sent this… if you’re thinking about cycling despite storm #Sabine, maybe reconsider :/ I just reconsidered. pic.twitter.com/ZHsf9WCll8

— ” K o n r a d ” (@conjado) February 10, 2020