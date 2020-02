Caldo anomalo in Italia: fino a 24°C tra Pescara e Bari, 25°C in Sicilia

Le miti correnti sud-occidentali continuano a sferzare l’Italia a tratti con raffiche molto forti e dannose, come potete vedere in questo articolo. Tutto questo a causa della grande tempesta Ciara che sta colpendo duramente il centro-nord Europa e che, in piccola parte, riesce a portare i suoi effetti anche sul nostro Paese.

Aria più calda proveniente da sud sta avvolgendo la nostra penisola ed in particolar modo le regioni centro-meridionali dove la colonnina di mercurio quest’oggi segna valori clamorosi su diverse città.

L’effetto caldo e secco del vento di libeccio si mostra principalmente sui settori orientali come l’Abruzzo, il Molise, la Puglia e la Sicilia orientale: qui il vento che scende dall’Appennino si secca e si scalda favorendo quindi un incremento notevole della temperatura (questo fenomeno si chiama “favonio“).

Le temperature massime di oggi, 11 febbraio 2020 sono decisamente alte e importanti per il periodo come evidenziato dalle stazioni meteo della rete meteonetwork (immagine in alto). Fra tutte spiccano Pescara e Bari con 23.5 e 23.8°C, riuscendo a sfiorare (ma non superare) il record di caldo di febbraio del 2016.

La località più calda d’Italia è Catania con ben 25.4°C, che va a braccetto con Paternò (poco a sud dell’Etna).

Da segnalare anche i 23.5°C di Chieti, Vasto (in Molise) e temperature tra i 18 e 20°C su quasi tutto il nord.

Insomma parliamo di una situazione meteorologica assolutamente anomala che evidenzia il “non inverno” che sta vivendo l’Italia.

Un calo termico sostanzioso giungerà tra giovedì e venerdì grazie all’arrivo di un po’ di piogge e aria fresca nord Atlantica, dopodichè è altamente probabile l’arrivo di una nuova importante ondata di caldo sub-tropicale ad inizio prossima settimana!

A cura di Raffaele Laricchia

