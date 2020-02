Ondata di gelo e neve in Medio Oriente: nevica a Damasco e Baghdad

Mentre in Italia soffia un mite vento di libeccio, capace di far schizzare le temperature fino a 20°C, sul Medio Oriente nevica e le temperature risultano davvero gelide come da anni non succedeva. Tutto questo a causa di una potente ondata di gelo russo che nel corso del week-end si era diretta in Turchia e sul Mediterraneo orientale, non calcolando minimamente l’Italia a causa dell’ingombrante presenza dell’alta pressione.

Il flusso gelido dopo aver colpito pesantemente la Turchia, scatenando forti tempeste di neve fin sulle coste del mar Nero, si è diretto sul Medio Oriente avvolgendo Siria, Iraq, Armenia, Georgia, Iran e Libano. Il gelo ha innescato un notevole calo delle temperature e nelle ultime ore ha permesso l’arrivo della neve sino a bassissima quota sui Paesi appena citati.

Clamorose le nevicate avvenute ieri e nelle prime ore di stamattina su Damasco e Baghdad: sulla capitale dell’Iraq non nevicata in maniera così abbondante dal 2008 (foto in alto). Il freddo si è spinto sin verso Kuwait, Giordania e sull’Arabia settentrionale dove è giunta la neve sino a quote collinari.

Nella foto i fiocchi di neve caduti su Damasco, in Siria:

A cura di Raffaele Laricchia

