Vento forte in Piemonte: alberi caduti a Torino, punte di 200 km/h sulle Alpi

Stiamo vivendo in queste ore sull’Italia gli effetti collaterali della tempesta Ciara che ha imperversato sull’Europa centro-settentrionale.

Forti venti stanno interessando stamane il Piemonte, dove già ieri si erano riscontrati diversi danni nelle aree alpine. Oggi le raffiche hanno raggiunto anche le aree pianeggianti e Torino. Fra i dati più significativi, segnalati 74 km/h ad Avigliana, 72 km/h a Torino e 64 km/h a Pinerolo. Sulle Alpi invece si sono raggiunti picchi sui 200 km/h. I venti, essendo di Phoen, stanno facendo lievitare le temperature, che si attestano in queste ore sui 18-22 gradi.

A causa del forte vento molti alberi sono caduti nel capoluogo piemontese, danneggiando alcune auto. Sospeso il mercato in piazza Nizza. E’ la zona sud del capoluogo quella piu’ colpita, alberi pericolanti e anche un palo della luce è stato abbattuto a Giaveno. Per il momento, fortunatamente, non si segnalano feriti.

A cura di Francesco Ladisa

