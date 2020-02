Coronavirus: impennata di contagi e vittime nelle ultime 24 ore, ecco a cosa è dovuto

E’ salito sensibilmente il numero di vittime da Coronavirus in Cina nelle ultime ore. Secondo quanto riporta il Governo cinese infatti, il Coronavirus ha ucciso altre 242 persone in un solo giorno, ieri, nella provincia di Hubei, epicentro dell’epidemia, dove si sono registrati fin’ora la grande maggioranza di casi.

Il bilancio totale nella provincia si è aggravato quindi a 1.310. I contagi sono 48.206. Sempre nella sola provincia dello Hubei i casi di guarigione sono invece 3.441.

Gli esperti affermano che questo balzo del numero delle vittime in un solo giorno è legato alla modifica dei parametri diagnostici. Le autorità sanitarie della provincia di Hubei hanno spiegato di aver modificato i criteri per confermare i casi di contagio, garantendo una maggiore discrezionalità ai medici nel decidere se un paziente è infetto. Si tratta di “casi diagnosticati clinicamente” anche per agevolare un più rapido accesso alle cure.

Questo spiega il dato esorbitante dei 14.840 nuovi casi di mercoledì rispetto ai 1.638 del giorno prima. Finora il contagio veniva confermato solo dopo i risultati positivi dei test sull’acido nucleico, che impiegavano anche due-tre giorni per essere disponibili. Non solo: i kit per i test con i tamponi nella provincia cinese epicentro dell’epidemia cominciavano a scarseggiare negli ultimi giorni. Ma soprattutto, nel corso di queste settimane di crisi, i sanitari avevano rilevato anche casi di ‘falsi negativi’, ovvero persone che erano comunque state contagiate ma i cui test risultavano negativi.

Lo stesso Li Wenliang, il medico-eroe tra i primi a denunciare l’epidemia a Wuhan, risulto’ quattro o cinque volte negativo prima che gli venisse diagnosticata l’infezione che poi lo ha ucciso. Questo ha messo in allarme le autorità cinesi che, nelle ultime ore, hanno deciso, nella provincia epicentro del focolaio, di includere tra i casi di contagio anche le diagnosi cliniche da polmonite e quelle fatte sulla base delle immagini da tomografica computerizzata (la cosiddetta CT scan). I parametri di diagnosi per il contagio del nuovo coronavirus cinese sono cambiati solo nella provincia di Hubei, mentre sono rimasti invariati nelle altre province della Repubblica popolare. La novità da’ più ampio potere discrezionale ai medici, che possono isolare più velocemente i pazienti contagiati per curarli. Ma rappresenta un’ulteriore sfida per le autorità che adesso dovranno curare un maggior numero di pazienti.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook