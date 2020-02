Giappone: forti scosse terremoto a largo delle isole Kuril

Diverse forti scosse di terremoto è stata registrata oggi 13 febbraio 2020, alle 11.33 (ora italiana), sull’estremo nord del Giappone. Secondo i primi dati giunti dai sismografi dell’USGS sono state rilevate due forti scosse nell’arco di un minuto.

I due terremoti sono avvenuti nell’arco di un minuto e hanno raggiunto la magnitudo 6.9 (alle 11:33:44) e 7.0 sulla scala richter (alle 11:33:00). L’ipocentro delle scosse è stato individuato tra i 140 e i 160 km di profondità, risultando quindi molto profonde e non in grado di causare tsunami o danni rilevanti in superficie.

L’epicentro delle scosse è stato localizzato nel mar di Okhotsk, sull’estremo nord del Giappone poco a largo delle isole Kuril.

Le coste delle isole Kuril, appartenenti alla prefettura di Hokkaido, distano circa 30 km dall’epicentro, ma fortunatamente si tratta di isole quasi totalmente disabitate. Non ci sono danni a cose o persone. Le due forti scosse sono state avvertite su un ampio raggio tra Russia orientale, Mongolia e Giappone.

Non è stata lanciata l’allerta tsunami.

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook