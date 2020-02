Gigantesco asteroide PZ39 sfiorerà la Terra nel week-end: è largo 1 km

Un enorme asteroide sfiorerà la Terra questo fine settimana. Ad annunciarlo è la NASA che pubblica un bollettino con tutti i dati relativi al corpo roccioso che a breve lambirà il nostro pianeta senza fortunatamente entrarvi in contatto.

L’asteroide, denominato PZ39, fu scoperto nel 2002 e si stima abbia un diametro di circa 1 chilometro. Il colossale asteroide si muove nello spazio a circa 57.000 km/h e scorrerà ad appena 0.03860 unità astronomiche dalla Terra, ovvero ad appena 5.7 milioni di chilometri dalla Terra (che in termini astronomici rappresentano un’inezia). La minima distanza dalla Terra sarà raggiunta entro mezzogiorno di sabato 15 febbraio 2020 e sarà possibile osservare il corpo roccioso con gli opportuni telescopi.

Secondo l’agenzia spaziale un asteroide di queste dimensioni sarebbe in grado di causare un disastro sul nostro pianeta e la morte di milioni di persone. La NASA ha dichiarato: “se un meteoroide di circa 25 metri è in grado di causa danni nella zona di impatto, un asteroide dal diametro di un chilometro potrebbe avere effetti in tutto il mondo come tsunami, terremoti ed il sollevamento di polvere in atmosfera”.

L’asteroide che pare abbia causato l’estinzione dei dinosauri, circa 65 milioni di anni fa, aveva un diametro di circa 10 km.

Dopo aver sfiorato la Terra l’asteroide proseguirà lungo la sua orbita per poi farci nuovamente visita il 25 agosto del 2034, senza impatto fortunatamente.

A cura di Raffaele Laricchia

