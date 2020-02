Valanga al Sempione, in Svizzera: morte due persone

Una valanga si è verificata nella giornata di ieri nella zona del Sempione, in Svizzera, poco sopra Simplon Dorf (VS).

La valanga ha travolto e ucciso due persone: le vittime sono due svizzeri di 55 e 57 anni domiciliati a Ginevra. I due facevano parte di un gruppo di sei sci-escursionisti che stavano facendo una gita nella regione del Sempione, ha fatto sapere la polizia cantonale vallesana. Tre di loro sono stati coinvolti: due non ce l’hanno fatta mentre un uomo è riuscito a liberarsi dalla neve e a salvarsi.

Nelle operazioni di soccorso sono intervenuti due elicotteri di Air Zermatt, quattro cani da valanga e le colonne di soccorso del Sempione e di Zermatt (VS). Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto.

A cura di Francesco Ladisa

