Meteo: domenica con l’alta pressione, ma aumentano le nubi al nord

La presenza della tempesta Dennis, nuova minaccia per l’Europa centro-settentrionale per tutto il week-end, contribuirà fortemente all’evoluzione meteo sull’Italia nel corso delle prossime 48 ore. Ovviamente il vasto ciclone non porterà i suoi effetti sullo Stivale, bensì sarà responsabile del rinforzo dell’alta pressione sub-tropicale su gran parte del Mediterraneo.

Si tratta di una sinottica abbastanza frequente per l’Europa: in presenza di profonde depressioni sul comparto nord-occidentale (Islanda, Regno Unito) si rinforza sensibilmente l’alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia (NAO positiva). Quando invece l’alta pressione si stabilizza tra Regno Unito e Islanda, la nostra penisola riceve perturbazioni o ondate di freddo (NAO neutra o negativa).

Previsioni per domani 16 febbraio 2020

Dunque c’è poco o nulla da segnalare per domani sull’Italia: l’alta pressione dominerà incontrastata e regalerà un fine settimana stabile da nord a sud. Come spesso accade durante una fase di alta pressione l’alto Tirreno diventa una fucina di nubi basse a causa dell’aumento netto dell’umidità e la ventilazione meridionale. Ecco che aree come la Liguria e la Toscana settentrionale trascorreranno una domenica molto nuvolosa, grigia e uggiosa. Addirittura localmente potrebbero verificarsi deboli pioviggini nel genovese.

Nubi basse, foschie e qualche nebbia in arrivo anche sulla pianura Padana centro-occidentale specie al mattino e in serata. Altrove sarà il Sole l’elemento principale della giornata.

Temperature attese in lieve aumento laddove splenderà il Sole.

A cura di Raffaele Laricchia

