Meteo: tutto sereno in Italia, tempesta Dennis sull’Europa

La rapida perturbazione che ieri ha interessato il centro-sud, capace comunque di portare discrete piogge e qualche fiocco di neve in Appennino, ha già abbandonato il Mediterraneo sotto la spinta dell’anticiclone nuovamente pronto ad invadere lo Stivale.

Il ritorno dell’alta pressione ha permesso un totale miglioramento del tempo su tutto il territorio italiano: splende il Sole da nord a sud come in una tipica giornata tardo primaverile e le temperature sono pronte, per l’ennesima volta, a salire oltre le medie del periodo. Il rinforzo dell’alta pressione sull’Italia è frutto dell’avvicinamento della tempesta Dennis sull’Europa centro-settentrionale: questo nuovo ciclone, di cui vi abbiamo parlato ieri in maniera approfondita, sta raggiungendo il Regno Unito e tutte la regioni settentrionali europee dove innescherà venti oltre 200 km/h, mareggiate estreme, alluvioni e tempeste di neve.

Previsioni per oggi 15 febbraio 2020

Davvero poco o nulla da segnalare per l’Italia: la giornata sarà stabile da nord a sud senza alcun rischio di pioggia. Qualche residua raffica di maestrale potrà interessare la Puglia entro il pomeriggio, dopodichè il vento si calmerà ovunque.

Temperature in aumento nelle massime con picchi fino a 14-16°C, più freddo in serata specie in pianura Padana e zone interne del centro dove ci aspettiamo un crollo sostanzioso, sin verso lo zero.

A cura di Raffaele Laricchia

