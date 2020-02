Misteriosi segnali radio arrivano dallo spazio remoto, cosa sono?

Una serie di misteriosi segnali radio provenienti dallo spazio è stata scoperta dai ricercatori del CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment). Più propriamente si tratta di “fast radio burst”, la cui origine resta ancora sconosciuta e desta molta curiosità tra i ricercatori e le agenzie spaziali.

Questi tipi di fenomeni provengono dallo spazio profondo, sono caratterizzati da un’altissima energia e durano pochi millisecondi. I primi “fast radio burst” furono individuati nel 2007 dopo anni e anni di studi e analisi di dati.

Questi nuovi segnali radio sono stati individuati grazie al potente radiotelescopio interferometrico piazzato nell’osservatorio astrofisico della British Columbia, nel Canada occidentale.

Segnale misterioso e molto particolare

Questi misteriosi segnali radio sono stati scoperti dopo un attento studio dei dati raccolti tra il 16 settembre 2019 e il 30 ottobre 2019. In particolare è stato scoperto che la fonte (del tutto sconosciuta) emette segnali per quattro giorni consecutivi, circa una o due volte all’ora. A seguire si arresta per 12 giorni, dopodichè riprende per quattro giorni e così via, secondo lo stesso schema.

La periodicità diventa quindi la caratteristica più misteriosa e allo stesso tempo interessante, in quanto può aiutare i ricercatori nel capire quale sia la fonte di tale segnali radio. Secondo gli esperti la misteriosa fonte si troverebbe a circa 500 milioni di anni luce dalla Terra, in una porzione esterna di una galassia a spirale.

Quali possono essere le cause di questo fenomeno?

Tra le varie ipotesi spicca l’interazione tra una stella di neutroni e una stella calda e giovane, ma non sarebbe da meno la presenza di un grosso corpo celeste disturbato dalla presenza non molto lontana di un buco nero (che sarebbe quindi responsabile dell’intermittenza periodica del segnale).

Solo ipotesi per il momento, ma i ricercatori continueranno a studiare questi segnali e a raccogliere dati sufficienti per capire la vera natura di questi segnali radio che giungono dallo spazio più remoto.

A cura di Raffaele Laricchia

