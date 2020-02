Violenta esplosione e incendio a Pomezia: numerose squadre di vigili del fuoco impegnate

Un violento incendio è divampato stamane, attorno alle 8:30, a Pomezia, sul litorale romano, e sta impegnando tutt’ora numerose squadre dei vigili del fuoco.

Il rogo ha colpito Intercarta Spa, in via Naro 16, che si occupa di imballaggio carta e di gestione di rifiuti cartacei. Si tratta di un un capannone di 7.000 mq. non è la prima volta che questa azienda viene interessata da un incendio.

A prendere fuoco sarebbe stato un macchinario sul quale erano impegnati alcuni operai. Non risultano comunque feriti o intossicati. “Abbiamo visto le fiamme – hanno raccontato- ci siamo allontanati e abbiamo chiamato i pompieri”.

Il rogo è stata preceduto da un fortissimo boato, che ha fatto tremare perfino vetri e finestre delle abitazioni fino a un raggio di almeno 1km. In un primo momento alcune persone hanno pensato si trattasse di una scossa di terremoto.

A cura di Francesco Ladisa

