Meteo Italia: splende il Sole, ma occhio alle nubi basse dalla Francia

Mentre sull’Europa centro-settentrionale incombe il minaccioso ciclone Dennis con venti oltre 180 km/h, alluvioni e tempeste di neve, in Italia la situazione è diametralmente opposta grazie al rinforzo deciso dell’alta pressione sub-tropicale (indotta proprio dalla presenza di Dennis sull’Atlantico orientale).

Come si evince dallo scatto satellitare i cieli sono sereni su quasi tutta Italia con qualche eccezione: dei banchi di nebbia fitti a ridosso del Po in pianura Padana e nubi basse in aumento sulla Liguria. Saranno proprio le nubi basse l’elemento principale sulle regioni settentrionali nelle prossime ore.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

La giornata di oggi, 16 febbraio 2020 sarà stabile ovunque grazie al dominio incontrastato dell’alta pressione. Ma come spesso accade durante una fase di alta pressione l’alto Tirreno diventa una fucina di nubi basse a causa dell’aumento netto dell’umidità e la ventilazione meridionale. Un vasto tappeto di nubi basse si è già sviluppato tra Francia meridionale e nel tratto di mare a nord-ovest della Corsica: queste nubi pian piano si ammasseranno su Liguria e Toscana dove regaleranno condizioni meteo grigie e uggiose. Addirittura localmente potrebbero verificarsi deboli pioviggini nel genovese.

Nubi basse, foschie e qualche nebbia in arrivo anche sulla pianura Padana centro-occidentale in serata. Altrove sarà il Sole l’elemento principale della giornata.

Temperature attese in lieve aumento laddove splenderà il Sole.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook