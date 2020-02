Clima: gennaio 2020 il più caldo di sempre nel mondo, grave siccità in Italia

Anno nuovo vita vecchia: purtroppo il primo mese del 2020 si è rilevato nettamente più caldo del normale proseguendo sulla scia del caldo dicembre 2019. L’ultimo mese dello scorso anno è stato il secondo più caldo di sempre mentre il mese di gennaio del nuovo anno è riuscito a battere ogni record. Ora è ufficiale: il mese di gennaio 2020 è il più caldo di sempre nel mondo da quando esistono le rilevazioni, ovvero da almeno 141 anni a questa parte.

Gennaio 2020 ha mostrato un’anomalia di ben +1.14°C sulla media dell’ultimo secolo, riuscendo a superare di 0.02°C il gennaio 2016. Le anomalie più pesanti sono state registrate sul comparto russo tra Europa e Asia, dove addirittura la colonnina di mercurio ha registrato, mediamente, oltre 5°C rispetto alla norma. L’assenza quasi costante di neve a Mosca ne è una prova inconfutabile. Nettamente più caldo anche lato orientale del nord America.

Più freddo della norma invece sull’Alaska, nord Africa, India e a sprazzi sulla Russia orientale e nell’oceano Indiano (quest’ultima situazione alla base degli incendi devastanti in Australia).

Più caldo e soprattutto più secco anche in Europa

Per l’Europa si è trattato del secondo gennaio più caldo in assoluto con un’anomalia di ben +3.16°C rispetto alla media. Più caldo solo il gennaio 2007 con un’anomalia di +3.32°C. Spesso assenti anche le piogge a causa dell’invadenza dell’alta pressione (sia azzorriana che sub-tropicale). Questo a causa della notevole compattezza del vortice polare che ha impedito l’arrivo di frequenti perturbazioni atlantiche o artiche.

In Italia gennaio da dimenticare!

L’inizio del nuovo anno si è rivelato disastroso dal punto di vista pluviometrico in Italia: la quasi totale assenza di piogge e soprattutto di neve sui monti potrebbe avere pesanti ripercussioni sullo stato dei bacini idrici in vista dell’estate. Su regioni come Sicilia e Sardegna la pioggia è quasi totalmente mancata. Di inverno nemmeno l’ombra!

Dal punto di vista termico si registra un’anomalia di +1.40°C rispetto alla media 1981-2010. Il record appartiene al gennaio 2007 con ben +2.38°C oltre le medie.

Il mese di febbraio purtroppo prosegue sullo stesso trend di gennaio e quasi sicuramente, a meno di clamorose ondate di freddo sul finire del mese, si chiuderà con una pesante anomalia positiva.

A cura di Raffaele Laricchia

